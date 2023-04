Oltre le religioni per la pace

Incontro a Terni tra i rappresentanti di chiesa cattolica, altre chiese cristiane, comunità islamiche e altre fedi presenti in città. Insieme a invocare la pace, il bene più prezioso. Proprio in quella piazza che alla pace è dedicata, un momento di preghiera interreligiosa perché cessi il rumore delle armi, ovunque, soprattutto nella martoriata Ucraina, l'ultimo conflitto in ordine di tempo. Tra le letture la preghiera al Creatore tratta dall'enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco.

