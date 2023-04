Le previsioni per il ponte pasquale

L’arrivo di una perturbazione atlantica, tra la prossima notte e domani, produrrà un peggioramento con un tempo instabile anche per parte della domenica di Pasqua, con una pasquetta discreta anche se ancora fresca, caratterizzata da nuvolosità irregolare, specie sui rilievi, e venti di tramontana. Nel dettaglio oggi inizialmente avremo degli annuvolamenti poco significativi, in intensificazione dal pomeriggio con possibili piogge in serata e nella notte a partire da ovest. Le temperature aumenteranno, mantenendosi però ancora sotto media, con venti deboli o moderati meridionali. Domani piogge sparse, specie sull’Umbria Meridionale, con rischio anche per qualche rovescio o temporale. Le temperature tenderanno a diminuire nei valori massimi, con venti orientali o nord-orientali fino a moderati. Domenica mattina tempo migliore con tendenza a peggioramento e con possibili fenomeni pomeridiani, specie sulle aree appenniniche. Le temperature saranno quasi stazionarie, con venti moderati nord-orientali. In tendenza quella di lunedì dovrebbe essere una giornata discreta con nuvolosità sull’Appennino, poi in aumento da ovest dalla sera. Temperature in aumento e venti moderati settentrionali.