Il volley con la retrocessione in serie A2 della Bartoccini Fortinfissi Perugia è uno dei temi al centro della nuova puntata di Parliamo di Sport il format web della nostra testata, a cura di Luca Pisinicca. Ospiti in studio le pallavoliste Anastasia Guerra e Giorgia Avenia della Bartoccini. Ma si è parlato anche della delusione per l'eliminazione della Sir Susa Perugia ai quarti di finale della Superlega maschile. In collegamento dalla Guadalupa, invece, il velista umbro Alessio Campriani, che su una barca di 5 metri ha appena attraversato l'Oceano Atlantico.