La Ternana che risorge e torna a 3 punti dai play off, ma anche la crisi del Perugia, in ritiro a Cascia per preparare la decisiva sfida contro il Cosenza. Valerio Mantovani, difensore rossoverde, ospite in studio, e l'ex portiere del grifo Andrea Mazzantini collegato da Ancona, i protagonisti di Parliamo di sport. Tra i vari argomenti d'attualità, l'avvicendamento tra i pali deciso da Castori e il potenziale inespresso di Palumbo e compagni.

Nella seconda parte della trasmissione i recenti exploit ai campionati italiani assoluti di nuoto di Mancini e Andolfi, entrambi provenienti dalla scuola spoletina