Raduno pararowing a Piediluco

Non solo la nazionale olimpica, ma anche quella paralimpica trova nel lago di Piediluco il suo luogo ideale per preparare al meglio i principali appuntamenti di una stagione che ha appena preso il via. Il campione europeo in carica, l'azzurro Giacomo Perini, e i suoi compagni di squadra hanno raggiunto le sponde del bacino ternano, dove stazioneranno per tutta la settimana

Il servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Valeria Giulianelli.