Perugia, in ritiro per trovare la salvezza

Niente da rimproverare a questo Perugia. Contro il Genoa la prestazione c'è stata, anche se il risultato non è arrivato, questa l'analisi di mister Castori. Il problema è che la sconfitta di Marassi, se pur contro un avversario di caratura superiore, è arrivata a chiudere un miniciclo fatto di un pareggio e tre ko consecutivi. E poi ci sono le statistiche a preoccupare. Zero tiri in porta in 94 minuti, esattamente come era accaduto quattro giorni prima contro il Modena, con Furlan (senza dubbio la sorpresa più piacevole della trasferta ligure) migliore in campo in assoluto, con interventi prodigiosi che hanno evitato un passivo ben più pesante. Ma la cosa più incredibile è che il Grifo, dopo aver trovato la marcia e il ritmo giusto, sia crollato proprio sul più bello. Una sola vittoria, due pareggi e ben 5 sconfitte nelle ultime otto partite, un cammino che ha portato il Grifo dalla zona salvezza a quella playout, con una sola lunghezza sulla retrocessione. A cinque giornate dalla fine, una situazione molto molto delicata, che ha suggerito a società e squadra di isolarsi una settimana (da domani tutti in ritiro a Cascia) in vista della prima di 5 finali, domenica al Curi contro il Cosenza.

Il servizio di Luca Pisinicca montato da Sergio Gisti con la voce dell'allenatore Fabrizio Castori