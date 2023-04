Calcio a 5 femminile, Umbria grande protagonista della serie A2

In un colpo solo ha vendicato la sconfitta dell'andata, si è tolto la soddisfazione più grande della stagione, quella di vincere il derby contro la capolista Atletico Foligno, consolidando la propria posizione nei play off e ciliegina sulla torta ha messo in pericolo il primato delle cugine. Per il Futsal Perugia, vittorioso in rimonta 5-4, una giornata trionfale, di quelle davvero indimenticabili. Uno spot per il calcio a 5, quello che è andato in scena in un Pala Pellini gremito, una partita che ha certificato la grande crescita del movimento umbro, con Foligno e Perugia, rispettivamente prima e terza nel girone C di serie A2, in corsa per la promozione nel massimo campionato a due giornate dalla fine.

Il servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Gabriele Liberati