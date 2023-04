Oggi in campo Perugia e Ternana

Parte oggi, dopo la sosta, la cosidetta volata finale. Otto partite, per la Ternana, nove per il Perugia, considerando il recupero contro la Reggina. Entrambe a caccia dei rispettivi obiettivi, l'aggancio alla zona play-off (che dista attualmente 3 punti) per i rossoverdi, la salvezza invece per la squadra di Castori. E proprio sul Curi sono puntati i riflettori di giornata, con il grifo che alle 16.15 riceve la capolista Frosinone, guidata dal grande ex Fabio Grosso. Sfida difficile, visto il valore dell'avversario, ma il Grifo - parole del suo tecnico - non parte battuto e potrà certamente dire la sua. Mancheranno gli infortunati Dell'Orco e Olivieri, oltre a Bartolomei squalificato, ma Castori ha più opzioni in ogni reparto, il che rende ancora incerte le scelte sull'undici titolare. Intanto, un paio d'ore prima, alle 14 per l'esattezza, toccherà alla Ternana, di scena sul campo della Spal, avversaria particolarmente ostica perché bisognosa di punti salvezza. Lucarelli potrà contare su recuperi importanti, ma sarebbe orientato a confermare l'assetto vincente di due settimane fa contro il Bari, con Cassata sempre sull'out di destra, Kulibaly, Di tacchio e Palumbo in mediana, coppia d'attacco Favilli-Partipilo, con i rossoverdi che saranno sostenuti a Ferrara da oltre un migliaio di tifosi.

Servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Federico Fortunelli