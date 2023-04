Sir, dentro o fuori

Serve una resurrezione alla Sir Susa Perugia per ritrovare quel gioco e quella convinzione nei propri mezzi che l'Hanno portata a dominare tutta la prima parte di stagione. Altrimenti il rischio di abbandonare anche i play off scudetto dopo aver steccato la Final Four di Coppa Italia e la semifinale di Champions è davvero dietro l'angolo. Nel servizio le interviste ad Andrea Anastasi, allenatore della Sir, e ad Simone Giannelli, regista della Sir.

di Luca Pisinicca, montaggio Lorenzo Papi