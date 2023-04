La Sir verso il finale di stagione

Dopo il dramma sportivo dell'eliminazione dai playoff scudetto, la Sir Susa Perugia è tornata in palestra, perché la stagione non è ancora conclusa. I Block Devils parteciperanno ora ad un minitorneo; quattro partite, con accesso all'eventuale semifinale e finale per aggiudicarsi il quinto posto, che vale l'accesso alla Challenge Cup.

Servizio di Luca Pisinicca