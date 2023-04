Sir fuori dalla corsa scudetto

Quali le spiegazioni di una simile debacle? Coach Anastasi fa allusioni e lancia segnali, ma preferisce non entrare nel merito. Perugia si risveglia senza la grande pallavolo, in quella che doveva essere la stagione della storia e che in parte lo è stata visti i numeri (ma i numeri purtroppo non servono a nulla) se non ad alimentare l'immenso rammarico per aver chiuso nel modo peggiore. Un ko senza attenuanti. Milano ha giocato meglio anche in gara 5 ed è volata in semifinale. Il capitano, Wilfredo Leon, non ci ha messo la faccia. Per tutti lo ha fatto Giannelli. I tifosi della Sir Susa Perugia - Palabarton ancora una volta gremito - per la prima volta hanno pesantemente fischiato i loro idoli. Nel servizio le interviste all'allenatore Andrea Anastasi, al regista Simone Giannelli e al presidente Gino Sirci.

di Luca Pisinicca, montaggio di Walter Pasqualini