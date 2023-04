Chiude l'erboristeria del monastero di San Pietro a Perugia

Sarti, calzolai, falegnami, tipografi ma anche piccoli negozi con prodotti frutto della manualità e della sapienza popolare. Tante le botteghe che, in questi anni, hanno dovuto chiudere i battenti. Una è quella dell'antica erboristeria benedettina del monastero di San Pietro a Perugia, gestita per 30 anni da Alessandra Campolonghi. Prima dentro il convento, ma gli orari dei monaci non erano compatibili con un'attività economica. Quindi "Il chiostro delle erbe" si era trasferito in corso Cavour. Ma a gennaio ha dovuto alzare bandiera bianca. Il covid ha inciso, ma non solo quello. Parlando solo di artigiani, nel giro di 10 anni l'Umbria ha persi quasi un quinto. Un colpo per l'economia ma anche per la cultura e i mestieri storici. Il Centro studi della CGIA di Mestre quantifica con un -17% il calo dei posti di lavoro in Umbria tra imprenditori, soci e collaboratori tra 2012 e 2021. Decremento più accentuato in provincia di Perugia con un meno 17,5% rispetto al meno 15,1 di Terni.

