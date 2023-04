Emergenza infortuni sul lavoro, i dati dell'Inail al Forum sulla prevenzione

Una vera emergenza a cui si aggiunge il +13,5% di denunce per malattie professionali sul primo bimestre 2022. Sono alcuni dei dati diffusi nel corso del Forum della prevenzione "Made in Inail" che l'istituto sta portando in giro per l'Italia. Un'intera giornata dedicata al tema iniziata con l'inaugurazione davanti alla sede Inail regionale dell'installazione "La sicurezza è sacra" dell'artista Massimo Arzilli realizzata insieme agli studenti dell'Itss Volta di Perugia. Quindi la parte convegnistica al Barton Park in cui è stato diffuso il 'Dossier prevenzione in Umbria', da cui emerge come il 2022 abbia visto un aumento degli infortuni, saliti sopra ai livelli pre covid. I morti lo scorso anno sono stati 21, ma il vero boom è quello delle malattie professionali con un +35,2% sul 2018. Qui, tra cantieri del Pnrr e ricostruzione post sisma, particolare rilevanza assume il settore delle costruzioni.



Nel servizio di Ivano Porfiri le interviste a Alessandra Ligi, Direttrice regionale Inail Umbria, e Cesare Damiano, Componente Cda Inail