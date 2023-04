Messa delle Palme per i terremotati di Sant'Orfeto

La settimana di Passione della comunità colpita dal sisma del 9 marzo inizia nella struttura del vecchio Cva di Sant'Orfeto. Il parroco Don Anton benedice le palme, in ricordo dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Un simbolo di speranza, ma sa che la sua comunità vive un'altra passione e chiede risposte alle istituzioni. La parrocchia abbraccia tutte le frazioni che hanno subito i maggiori danni dal terremoto. Solo di Sant'Orfeto una quarantina di persone senza casa sono ancora ospitate nella palestra di Pierantonio, per lo più stranieri. Tante case, ma anche le chiese della parrocchia sono inagibili. L'unica che non lo è, a La Bruna, ospiterà le comunioni nel mese di maggio. Nel Cva di Sant'Orfeto, nel giorno di Pasqua arriverà a celebrare messa l'arcivescovo di Perugia Ivan Maffeis. Ancora prima, giovedì 6 il ministro Musumeci visiterà le zone colpite dal sisma. La speranza di tutti è di vivere una Pasqua un minimo più serena con il sì allo stato di emergenza da parte del Governo.

Il servizio di Ivano Porfiri con le voci di don Anton Sascau, parroco Pierantonio-Sant'Orfeto, ed Evelino Ceccarelli, custode della chiesa di Sant'Orfeto