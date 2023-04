Gli alunni di Pierantonio tornano nella loro scuola

La campanella di fine ricreazione deve ancora suonarla a mano, Stefania. Il resto, però, sa di sana normalità, con gli 88 bambini della scuola primaria di Pierantonio, danneggiata dal sisma del 9 marzo, tornati in classe nel loro paese. I lavori per accoglierli negli spazi ricavati nella scuola dell'infanzia sono durati meno di un mese, un piccolo miracolo. Dove c'era un magazzino ora ci sono 5 classi belle e funzionali. Per la trasformazione la Regione ha stanziato 100mila euro, il Comune ha affidato i lavori con somma urgenza. Ma a fare la differenza è stata soprattutto l'abnegazione di operai, insegnanti, genitori e tanti volontari. Qui anche il giorno di Pasqua e Pasquetta. E così i bambini, ospitati nella sede centrale di Umbertide, sono tornati vicino a casa. Cura, comunità, responsabilità i valori della primaria "senza zaino" di Pierantonio. E chi educa i più piccoli deve tirare fuori il meglio anche dai momenti più duri.

Servizio di Ivano Porfiri, montaggio di Simone Pelliccia. Con le interviste alla dirigente scolastica Silvia Reali, e all'insegnante Enrica Ceccarelli.