Inquinanti per la presenza di cementifici e malattie croniche: quali legami?

C'è un legame tra la presenza dei cementifici e lo sviluppo di patologie? Vuole rispondere a questa domanda lo studio che verrà condotto a Gubbio dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università di Perugia, finanziato dalla Fondazione Umberto Veronesi.

La ricerca valuterà se vi sia una relazione tra la concentrazione di inquinanti atmosferici come polveri fini, ossidi di azoto, idrocarburi, e alcuni danni al DNA nelle cellule dei bambini di 6-8 anni per predire la probabilità di sviluppare malattie croniche da adulti.

I risultati del test, svolto in una sessione estiva e una invernale, verranno confrontati con quelli di altri bambini residenti a Città di Castello, dove non ci sono cementerie. Obiettivo coinvolgere cento bambini a Gubbio e altrettanti in Altotevere. Oltre al consenso informato dei genitori, anche a loro è stato chiesto l'assenso a partecipare con un modulo a fumetti.

Il tema della presenza de cementifici è particolarmente rilevante a Gubbio. Per questo il Comune ha deciso di collaborare allo studio.

Nel servizio di Ivano Porfiri le interviste a Milena Villarini docente Igiene e Sanità Pubblica Unipg, Luigina Dongiovanni dirigente del Terzo Circolo eugubino e Simona Minelli assessore alle Politiche scolastiche e welfare. Montaggio di Francesco Battistelli.