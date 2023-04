Lavoro e inclusione sociale, passi avanti ma non basta

Pamela è entusiasta del suo lavoro alla biblioteca Oasis di Perugia. Ma è una delle poche persone down a poterlo dire. Solo il 16,5% può vantare un vero contratto. E' uno dei dati che emergono da un'indagine svolta dall'Associazione italiana persone down in collaborazione con il Censis, presentata nel corso di un convegno a Perugia. Spicca la scarsa comunicazione tra servizi pubblici delle Asl e le famiglie. Meno di sei su dieci li conoscono e, di queste, solo la metà li utilizzano. Inoltre, al 50,1% la presa in carico non è stato rinnovata dopo la maggiore età. Quella che servirebbe, invece, è un'occasione vera di mettersi in gioco. L'Aidp l'ha offerta ai 10 partecipanti dei corsi di formazione, impiegati tra biblioteca Oasis e la cooperativa "Carta in fiore". Uno di loro è stato già stabilizzato mentre per gli altri, le Edizioni Frate Indovino hanno prolungato i tirocini scaduti. E poi ci sono imprenditori illuminati come Edoardo Floridi, un'azienda della moda a Montecastelli di Umbertide che, tramite Aidp, assumerà una persona down, senza nessun tipo di pietismo.

Nel servizio di Ivano Porfiri, montaggio di Carlo Bartolucci, le interviste a Ferdinando Valloni, Presidente Aidp Perugia, ed Edoardo Floridi, Titolare Floridi Group.