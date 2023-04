Un comitato per ricostruire Campi di Norcia

101 proprietari riuniti in un unico consorzio per ricostruire l'intero borgo di Campi. La frazione di Norcia è una delle poche zone rosse rimaste nell'area del cratere (intatta dal 30 ottobre 2016). Il consorzio chiamato “RicostruiAmo Campi” è stato costituito mettendo insieme 10 consorzi, 17 unità minime di intervento, oltre alla chiesa di Sant'Andrea, della Madonna della Piazza e degli oratori del Santissimo Sacramento e di San Michele Arcangelo. Presidente è Antonio Duca, alla guida anche della comunanza agraria. Già partita la progettazione, si spera che un unico soggetto acceleri i tempi. Mentre il consorzio si occuperà di tutta la parte privata e di una piccola parte di quella pubblica per circa 20 milioni di lavori - giovandosi di un'apposita ordinanza del commissario firmata a dicembre - il resto sarà in capo all'Ufficio speciale per la ricostruzione con un ulteriore finanziamento per 16 milioni.

Nel servizio di Ivano Porfiri l'intervista al presidente del consorzio