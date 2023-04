Massimo ribasso e proroghe troppo brevi negli appalti

E' un momento delicato per il welfare e per la cooperazione sociale in Umbria. Delicato perché il 2022 è stato l'anno più difficile da un punto di vista economico con l'accumulo dei costi sopportati per la pandemia, ma anche promettente perché l'indirizzo politico che si è delineato punta finalmente a superare la logica del massimo ribasso. Il mondo delle cooperative si riunisce e incontra le istituzioni per chiedere che il cambiamento avvenga nei fatti e non resti sulla carta. Le criticità non mancano: con la pratica delle proroghe degli appalti di pochi mesi alla volta le cooperative non possono ragionare con un orizzonte temporale che consenta di formare operatori per servizi di qualità. Accade anche che alle famiglie di pazienti con problemi mentali venga chiesta una compartecipazione al costo dei servizi se risiedono in un territorio e non in un altro. Mancanza di omogeneità anche nei rapporti tra Asl e cooperative, penalizzate queste ultime soprattutto dei distretti di Spoleto, Foligno e Valnerina - denunciano. Un quadro complesso che richiede - secondo il mondo delle cooperative sociali - l'impegno costante delle istituzioni al confronto con il terzo settore, a cominciare, ed è solo un esempio, dallo stabilire insieme un tariffario regionale. Tutti punti messi nero su bianco in un documento per scongiurare il rischio di un Welfare al massimo ribasso che penalizzerebbe tanto i cittadini quanto i 6.000 soci lavoratori.

Nel servizio di Cecilia Porro, intervista ad Andrea Bernardoni, presidente Legacoopsociali Umbria. Montaggio di Valeria Giulianelli.