Bilancio di Pasqua positivo

Le temperature al di sotto della media stagionale non raffreddano l'entusiasmo per l'Umbria che si conferma meta privilegiata per le vacanze di Pasqua. Tra i tanti segnali positivi ce n'è uno particolarmente incoraggiante per gli albergatori: il turismo si fa meno mordi e fuggi rispetto al passato e le prospettive sono rosee. Dall'arte, con le grandi mostre, alla natura con la sola cascata delle Marmore che domenica ha sfiorato i cinquemila ingressi, dalla devozione religiosa alle rievocazioni storiche. Riconquistati gli italiani, si punta ad attrarre un maggior numero di stranieri, come ci spiega il presidente di Federalberghi Umbria, Simone Fittuccia