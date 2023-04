Verità per Alex

Un trattamento medico sbagliato, frutto di scelte definite "imprudenti". La procura di Perugia chiede di riaprire le indagini relative al caso di Alex, studente malato di leucemia morto a 17 anni per una "massiva emorragia" interna che andava avanti da giorni tra le rassicurazioni dei medici che scelsero di non sospendere le chemio. Secondo i consulenti della famiglia, la morte del ragazzo non fu causata direttamente dalla malattia, ma proprio scelte terapeutiche dei sanitari. Dopo una prima inchiesta che aveva giudicato invece quelle stesse scelte adeguate ora la procura ha ascoltato la diversa interpretazione proposta dalla famiglia e a decidere sarà il gip.

Servizio di Andrea Rossini