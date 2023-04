Raccolta firme per la "Contessa"

Dal 17 aprile Gubbio e l'Umbria saranno ancora un po' più isolate rispetto al passato. Chiude, infatti, la strada della Contessa. Il viadotto a ridosso della galleria, abbandonato a se stesso per troppo tempo, non dà garanzie: come annunciato, sarà abbattuto e ricostruito. Un cantiere improrogabile da sei milioni di euro. Di fronte al rischio crollo c'è solo da alzare le mani, ma c'è chi a Gubbio raccoglie le firme per richiamare l'attenzione dell'Anas e alle istituzioni. Il Comune non ha ancora diramato le disposizioni sul transito: i frontalieri a oggi non sanno ancora se potranno transitare lungo la vecchia strada, risistemata con i soldi dell'Anas, ma troppo stretta e in pendenza, quindi destinata - secondo buon senso e segnaletica provvisoria - ai soli residenti e ai mezzi di soccorso. Nella petizione si chiede anche di regolare al meglio quella che di fatta sarà la viabilità alternativa con i mezzi leggeri dirottati su Scheggia e quelli pesanti sulla Flaminia. Per abbattere i tempi l'Anas preannuncia l'ampliamento della fascia oraria di lavoro, doppi e tripli turni. Il grido dall'allarme che arriva dal territorio, assicurano, non sarà ignorato.

