Per il Gubbio tre punti preziosi

Tutto facile per il Gubbio contro la Vis Pesaro, già strapazzata all'andata. Tre a zero il finale e quarta vittoria consecutiva che vale l'aggancio alla Carrarese al quarto posto con il vantaggio negli scontri diretti.

La partita si mette subito in discesa per gli umbri. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Arena crossa in area: la sponda di testa favorisce Morelli che insacca. La blanda reazione dei marchigiani, inchiodati alla zona play-out, è tutta nel tiro dell'ex Fedato.

Il Gubbio ha un altro passo e all'inizio della ripresa raddoppia grazie a un'azione dialogata tra Di Stefano e Spina che sterza e piazza in rete. Non segnava dalla gara d'andata, ma con la Vis deve avere un conto aperto perché poco dopo, sigla anche il terzo gol, sempre di sinistro, grazie un'azione in velocità: l'assist è di Arena come al solito tra i più ispirati. Corrono tutti, però, nel Gubbio ritrovato di fine stagione e schierato ieri da Braglia con il 4-2-3-1. Corrono anche i nuovi entrati, come Vitale che conclude con un gran destro un contropiede perfetto. La traversa nega il poker. Partita chiusa in anticipo e testa al prossimo impegno. A Siena mancheranno per squalifica Rosaia e Bontà: erano in diffida e sono stati ammoniti.

Il servizio di Andrea Rossini, montaggio di Francesco Battistelli