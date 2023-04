Protesta contro le pale eoliche

Soffia il vento della protesta contro il progetto che prevede di piazzare sette pale eoliche alte duecento metri sul crinale delle colline intorno a Orvieto. Al motto di "Giù le mani dall'Alfina" le associazioni ambientaliste si sono date appuntamento nella frazione "Torraccia" di Castel Giorgio dove è prevista la realizzazione della futura stazione elettrica. Tutti uniti nel ribadire il proprio "No" alle turbine, a salvaguardia di un paesaggio unico e di un territorio sempre più vocato al turismo di qualità.

Ai sindaci dei comuni coinvolti i manifestanti chiedono di intestarsi la battaglia in nome del buon senso, ma l'ultima parola dopo il via libera delle Regioni Lazio e Umbria spetterà al governo. Contrasti sono emersi tra il dicastero dell'Ambiente, favorevole all'avvio dei lavori, e quello della cultura, con il sottosegretario Vittorio Sgarbi in prima linea contro l'eolico. Alla protesta ha preso parte la regista Alice Rohrwacher, orvietana di adozione. Vip e comuni cittadini la pensano allo stesso modo.



