Il fabbro artista

Nell'officina magazzino da fabbro di Marmore Dino D'Ascenzo non smette mai di mettere mano all'incudine anche ora che è in pensione. Ormai sono scomparsi gli artigiani come lui. Tutti lavorano con lo stampo, con i processi industriali. Pochi capiscono la bellezza dell'oggetto fatto a mano, sempre diverso. Il lavoro per Dino è la passione di una vita. Di biciclette ne farà tante Dino in 50 anni di lavoro e le porterà in giro per l'Italia e il mondo, montandole vestito con un frac in spettacoli teatrali. L'ultimo nel 2014 all'ambasciata italiana di città del messico. Ma i suoi lavori più noti sono cancelli e ringhiere, quelli disegnati dall'architetto ternano Mario Ridolfi o usati dagli architetti belgi per restaurare il borgo di Labro, a picco sul lago di Piediluco. Poi i presepi in ferro, dotati anche di movimento. E i monumenti, non solo quello al carabiniere nel cimitero di Terni.

Servizio di Gabriele Salari, montaggio di Lorenzo Papi