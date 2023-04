Il rispetto delle regole per ridurre gli incidenti stradali

Per diffondere tra i più giovani una cultura del rispetto delle regole della strada, fornendo le principali nozioni di guida sicura, ha fatto tappa a Terni il Tour nelle Scuole della Fondazione Ania-Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. Mai distrarsi alla guida o mettersi al volante dopo aver assunto alcool. Gli studenti sembrano apprezzare i simulatori di guida e l'iniziativa. I ragazzi potranno proseguire la formazione on line e candidarsi per uno dei 350 corsi gratuiti di guida sicura in programma all'autodromo di Misano Adriatico a partire da settembre 2023.

La speranza è la riduzione degli incidenti stradali. Nel 2021 sono stati in Umbria 2.001, 1.457 in provincia di Perugia con 45 morti e 544 in provincia di Terni con 9 morti.

Nel servizio di Gabriele Salari, con il montaggio di Lorenzo Papi, le interviste a Paolo Delle Piane, Fondazione Ania, e Ambra Scarpanti, insegnante