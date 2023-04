A Orvieto nasce centro di ascolto sui disturbi del comportamento alimentare

Apre a Orvieto un centro di ascolto sui disturbi del comportamento alimentare. Nella sede di Fondazione Cotarella sono a disposizione gratuitamente psicologi e nutrizionisti per un primo approccio adeguato e tempestivo a patologie come anoressia nervosa e bulimia nervosa.

Un’epidemia silenziosa di cui si parla troppo poco. Quando si soffre la malattia sembra l’unica certezza nella vita e allora è importante per i giovani la testimonianza di chi ne è uscito.



Nel servizio di Gabriele Salari, le interviste a Dominga Cotarella, presidente Fondazione Cotarella, alla studentessa Alba Toninelli e alla nutrizionista Giulia Micozzi.