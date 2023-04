Massi sulla strada, chiusa strada Cesi-Sant'Erasmo

In attesa che inizino i lavori finanziati con il Pnrr per valorizzare il borgo di Cesi, nel ternano - 45 interventi per 20 milioni di euro di spesa - non c'è pace per la viabilità locale. Chiusa al traffico da sabato la strada da Cesi a Sant'Erasmo per il distacco di alcuni massi. A settembre scorso l'ultimo incidente: il tetto di un'abitazione era stato completamente sfondato dal pesante masso caduto giù dalla montagna di Cesi ed era in terra, sul pavimento della cucina. Un altro pezzo di roccia invece aveva finito la sua corsa in giardino lasciando significativi danni. Il Comune di Terni ha già messo in cantiere il rifacimento dell'intera strada di Cesi, che tra un crollo e l'altro, appare dissestata in alcuni punti.



Servizio di Gabriele Salari, con l'intervista a Federico Nannurelli, funzionario del Comune di Terni.