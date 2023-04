Lavori Anas sulla 3/bis Tiberina, malumori e disagi

Dodici chilometri di cantieri praticamente senza soluzione di continuità, due rampe di ingresso chiuse e mesi di disagi. Sono pesanti gli impatti sulla circolazione dei lavori in corso nel tratto meridionale della strada statale 3 bis Tiberina fra lo svincolo di Montecastrilli e l'intersezione con il raccordo Terni Orte in direzione sud. Si viaggia in corsia unica per chilometri, anche in galleria, con scambi di carreggiata e forti rallentamenti sul traffico nelle ore di punta. Per non parlare dei problemi di sicurezza, come testimoniato dal doppio tamponamento all'interno della galleria di Collecapretto il giorno della viglia di Pasqua. Protestano, soprattutto, gli abitanti di Montecastrilli, San Gemini e Avigliano che per raggiungere Terni sono costretti ad utilizzare una viabilità interna spesso ingolfata perché inadatta a smaltire il volume di traffico eccezionale che in queste settimane, chiuse le rampe di accesso alla statale, si è riversato sulla strada che taglia le frazioni a nord di Terni. Succede anche alle ambulanze del 118 che da Avigliano devono raggiungere il Santa Maria. La situazione, stando a quanto spiega Anas, dovrebbe restare più o meno la stessa fino al 28 aprile, periodo in cui nella carreggiata sud resteranno chiuse le rampe di accesso di Montecastrilli e San Gemini Sud per consentire l'allungamento del cantiere necessario ai lavori di manutenzione straordinaria sul manto stradale. I cantieri in quel tratto di strada, andranno avanti fino a dopo l'estate.

Servizio di Massimo Solani