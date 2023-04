Legge regionale sui disturbi alimentari, voto unanime dai partiti

Rendere più efficiente la presa in carico delle persone con disturbi del comportamento alimentare, favorire la prevenzione dei comportamenti a rischio e garantire appropriatezza delle cure anche attraverso la creazione di una rete integrata. E' con queste finalità che nasce la proposta di legge regionale approvata all'unanimità dall'assemblea legislativa per aiutare le persone affette da Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione e aiutare le loro famiglie nel percorso di assistenza e cura. Una norma che, inserita nel Testo Unico Sanitario, punta a disciplinare la presa in carico dei soggetti, a garantire diagnosi precoci e a mettere in rete specialisti che garantiscano risultati adeguati in fatto di interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

Della rete, secondo il progetto, faranno parte medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, servizi ambulatoriali specialistici, ospedalieri e di riabilitazione, strutture residenziali e semiresidenziali e centri di salute mentale. Soggetti che potranno garantire adeguati trattamenti terapeutici grazie anche all'ausilio di equipe multidisciplinari per la diagnosi e la cura. Grande importanza, inoltre, la legge la destina alla prevenzione attraverso la divulgazione, fra le famiglie, nelle scuole e con le società sportive, dei corretti stili di vita e dei servizi offerti dalla rete integrata. A tal proposito, stando quanto previsto dalla le regionale, presso la direzione regionale salute e welfare sarà creato un centro di coordinamento con compiti consultivi per la giunta regionale che predisporrà linee guida anche in collaborazione con le associazioni di supporto e sostegno.

