Autopsia sulle salme dei due motociclisti

Sono morti praticamente sul colpo Vittorio Caprino e Giuseppe Melle, i due giovani originari della provincia di Cosenza che ieri pomeriggio hanno la perso la vita in un terribile incidente sulla strada Tiberina nord, tra Ponte San Giovanni e Ponte Valleceppi, a Perugia. I due, che avevano 36 e 34 anni, lavoravano in Umbria nel settore edile e vivevano a Ponte Valleceppi. Ancora al vaglio della polizia locale la dinamica dell'incidente anche se sembra ormai chiarito che lo scooter a bordo del quale viaggiavano i due avrebbe invaso la corsia opposta, viaggiando a forte velocità e scontrandosi frontalmente con una utilitaria guidata da un uomo di Corciano, rimasto leggermente ferito a una mano. L'auto, a sua volta, è stata poi tamponata da un autocarro che procedeva nella stessa direzione.

Inutili i soccorsi: quando i mezzi del 118 sono arrivati, infatti, non c'era più nulla da fare e le salme sono state poi trasportate all'obitorio dell'Ospedale di Perugia soltanto dopo il nulla osta del magistrato di turno.

Sarà l'autopsia, che verrà disposta dal sostituto procuratore titolare del fascicolo aperto con l'ipotesi di omicidio stradale, a chiarire se Caprino, che sarebbe stato al volante del mezzo, abbia perso il controllo a causa dell'alta velocità o per un malore. Risposte, in questo senso le daranno anche gli esami tossicologici sulle due vittime. Negativi, nel frattempo, quelli a cui sono stati sottoposti gli autisti dell'utilitaria e del mezzo pesante.

Grande commozione a Fagnano Castello e a Cetraro, i due piccoli centri della provincia Cosentina da cui i due operai erano arrivati in Umbria. Caprino, appassionato motociclista, lascia una moglie e due figli piccoli.

