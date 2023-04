Ternana, pareggio amaro a Ferrara

La Ternana mastica ancora amaro per il pari beffa sul campo della Spal. Due punti lasciati in casa di una Spal penultima in classifica che lasciano le Fere in bilico fra l'ambizione di una classifica che guarda ai play off e il timore di guardarsi indietro verso la lotta per non retrocedere. Il pareggio di Ferrara contro la Spal non ha lasciato l'amaro in bocca soltanto al tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli. Una battuta di arresto dopo la vittoria con il Bari che anche Antony Partipilo fatica a digerire. Lunedì c'è il Brescia ultimo in classifica e in crisi nera. Dopo Ferrara ancora una trasferta pericolosa contro una squadra che può solo vincere per continuare a sperare di salvarsi.

Servizio di Massimo Solani con intervista a Anthony Partipilo