Monteluce, rilancio per l'ex ospedale di Perugia

Il rilancio dell'area dell'ex ospedale di Perugia, dopo anni di incertezza che hanno portato sull'orlo del default il Fondo Umbria-Comparto Monteluce, con il passaggio al nuovo gestore che ha preso il posto di Bnp Paribas e la presa di possesso dell'area del cantiere, può adesso entrare nella fase operativa. Lo ha annunciato la presidente dell'Umbria Donatella Tesei, rispondendo al question time in assemblea legislativa e ripercorrendo le operazioni messe in campo dalla Regione in questi anni per ridare slancio ad uno dei progetti più importanti per la città di Perugia, dopo gli anni della crisi economica che ne avevano messo a rischio la sopravvivenza. Il nuovo gestore del Fondo, dopo il pagamento dei fornitori locali e con i nuovi finanziamenti, ha dato il via ai primi lavori e iniziato interlocuzioni con la Asl, per la creazione nell'area della Casa della Salute, con il Comune che sta valutando la possibilità di realizzare dei parcheggi, con Ater in chiave di spazi per gli alloggi universitari e con l'ateneo che cerca nuovi spazi didattici. Progetti, ha spiegato la presidente Tesei, che possono rappresentare la svolta nel destino dell'area dell'ex ospedale e rendere finalmente concreto quel rilancio che si attende da anni. Ma perché i progetti diventino davvero nuova vita per Monteluce, ha proseguito Tesei, serve che la città e le sue forze economiche credano e investano nell'operazione di salvataggio.

Nel servizio di Massimo Solani, montato da Valeria Giulianelli, le dichiarazioni della presidente della Regione Donatella Tesei