La Trafomec nelle mani dei lavoratori

C'è finalmente luce in fondo al tunnel della crisi Trafomec, l'azienda che produceva trasformatori a Tavernelle fallita dopo mesi di incertezza seguiti all'evaporare della proprietà cinese. Lunedì infatti il commissario giudiziale Giuseppe Fornari e il custode Stefano Mazzuoli hanno comunicato ai rappresentanti della Trafocoop della Valnestore, la cooperativa costituita da 31 dei 45 ex dipendenti licenziati a gennaio scorso, l'aggiudicazione definitiva dell'affitto del ramo di azienda sulla base del piano industriale presentato assieme a Confcooperative e sostenuto dal Fondo Cooperazione Finanza del ministero delle Imprese e del made in Italy. Per firmare il contratto di affitto con la giudice delegata Teresa Giardino ci sono ora 60 giorni di tempo, ma quando l'affitto sarà ufficiale saranno i lavoratori, grazie al workers buyout, a ridare vita alla storica azienda di trasformatori. Un successo straordinario, commentano dalla cooperativa dove tuttavia si preferisce restare in silenzio fino alle firme che daranno nuova vita alla Trafomec a distanza di sei anni dall'acquisto da parte della InducTek dell'imprenditore Xiang Xiong Cao, sparito nel nulla nei primi mesi del 2022 lasciando alle spalle debiti milionari fra fornitori non pagati e stipendi.

Che il progetto dei lavoratori di rilevare l'azienda potesse andare in corpo lo si era capito il 6 febbraio quando era andata deserta la prima procedura di vendita dei beni mobili, dei macchinari, dei marchi e i brevetti decretata il 18 dicembre con base d'asta fissata a un milione e mezzo di euro e rilanci minimi da quindici mila euro. Nove giorni dopo la Trafocoop si era fatta ufficialmente avanti chiedendo l'affitto del ramo d'azienda, procedura autorizzata dal giudice il 20 febbraio e arrivata a conclusione con l'avviso di gara per offerta migliorativa chiuso il 27 marzo. Ora, dopo l'aggiudicazione, il conto alla rovescia per la ripresa delle attività può finalmente iniziare.

Servizio di Massimo Solani, montaggio di Paolo Canestri.