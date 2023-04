Effetto Perugino

La gloria d'aver dato i natali e le prime gioie dell'arte al maestro di Raffaello", come recita la targa sul muro della sua casa natale in Piazza del Plebiscito, neanche il tempo l'ha cancellata. A 500 anni dalla sua morte, però, anche Città della Pieve si gode la riscoperta del Perugino e, complice il successo della mostra alla Galleria Nazionale dell'Umbria, accoglie i tantissimi turisti che hanno scelto questo lembo d'Umbria affacciato sulla Toscana per trascorrere la Pasqua. Così, per intercettare la curiosità e la voglia di scoperta del Divin Pittore che spinge tanti turisti verso la sua città Natale, a Città della Pieve in questi giorni di festività sono stati organizzati anche trekking urbani sui luoghi del Perugino. All'opera del Meglio Maestro d'Italia, poi, in questi giorni è dedicata anche la rassegna dei Quadri Viventi che mette in scena, grazie all'impegno di decine di figuranti e al lavoro dei volontari del terziere di Borgo Dentro, sei opere del Perugino. Dal Battesimo di Cristo all'Ultima Cena, dalla Crocefissione alla Resurrezione, dalla Pietà all'Orazione nell'Orto. Una riscoperta che ha dato ulteriore impulso al turismo di uno dei luoghi più visitati e affascinanti dell'Umbria. Nel servizio le interviste a Fausto Risini, sindaco di Città della Pieve, Francesca Bianco, Sistema Museo, Nicola Petrinotti, Terziere Borgo Dentro, e Francesca Cardinali, guida turistica.

di Massimo Solani, montaggio di Renzo Matteucci