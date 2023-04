Arte orafa senza frontiere

Plasmare la materia e farne bellezza, la saggezza antica delle mani che guida la tecnologia e rinnova la tradizione. Da 44 anni a Terni c'è una famiglia che rinnova una storia di prezioso artigianato e ha fatto di un laboratorio in periferia un centro di eccellenza nazionale diventato punto di riferimento per il settore. E da tutta Italia, dai grandi distretti orafi toscani e piemontesi, oggi è anche a Terni che si guarda. A un laboratorio di famiglia diventato fucina di sapere artigianale da esportare ovunque tramandando un'arte antica che rischia di scomparire. Senza saggezza delle mani, non c'è oreficeria e non c'è eccellenza. Senza l'arte, il gioiello diventa industria. E così che che di una passione si può fare un lavoro senza tradire una tradizione antica. Aggiornare i saperi artigiani per conservare una tradizione. Alla Montori, però, si è deciso di fare ancora di più. E fare in modo che il lavoro diventasse inclusione e al tempo stesso occasione anche per chi ha disabilità. E' così che Pierpaolo Montori ha deciso di andare a bussare alle porte delle aziende che fabbricano i macchinari necessari per trovare soluzioni che rendessero trapani, saldatrici e tuti gli altri strumenti di lavoro utilizzabili anche da chi ha difficoltà motorie. Modifiche e progettazioni specifiche che sono state realizzate proprio per il laboratorio ternano.

di Massimo Solani, montaggio Valeria Giulianelli