Il campionato di potatura dell'olivo

Per avere belle piante rigogliose e agevolare la raccolta delle olive bisogna saperle potare a dovere. Così, in quanto primi classificati al primo e fino a ieri, unico, campionato studenti istituti agrari d'Italia di potatura dell'olivo allevato a vaso policonico, l'Istituto Tecnico Agrario della Valnerina di Sant'Anatolia di Narco ha ospitato il secondo campionato di specialità al Frantoio del Poggiolo tra le colline sulla valle di Spoleto. Una giornata che ha coinvolto 20 studenti da 10 istituti d'Italia. Ogni concorrente ha tre piante da potare in mezz'ora. Le Marche, la regione ideatrice della competizione, vinta stavolta proprio da uno studente di Ascoli Piceno.

Nel servizio di Monica Tasciotti le interviste a Giorgio Pannelli direttore Scuola potatura olivo, Jacopo Guglielmi, primo classificato e Barbara Alfei, tecnico olivicoltura Agenzia Marche Agricoltura Pesca. Montaggio di Simone Pelliccia.