Umbertide, Roberta Nanni la candidata di Patto 23

Roberta Nanni, Ortottista ed Assistente in Oftalmologia è la candidata sindaca di Umbertide della lista Patto23, che nasce da un gruppo di cittadini di centro-sinistra. Una squadra, ha detto Nanni, che rappresenta una vera e propria proposta di rottura fuori dagli schemi esistenti".

Far ritornare Umbertide importante nell'Alta valle del Tevere, l'obiettivo della lista. Per questo occorre puntare sui giovani, potenziando anche i servizi per la prevenzione del disagio giovanile, favorendo la realizzazione di progetti con i giovani. Dialogare con l'associazionismo e potenziare i servizi per gli anziani, la sanità e l'ospedale, senza dimenticare Arte e cultura. Per Nanni, Umbertide è completamente scomparsa dal panorama regionale degli eventi culturali. Sfruttare le relazioni tra più Comuni e valorizzare l'associazionismo locale la chiave per tornare ad essere protagonisti favorendo le azioni rivolte al territorio e alle eccellenze eno-gastronomiche.