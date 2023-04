"Italian Dance Award", Perugia danza sulle punte

La danza classica è arrivata a Perugia, per il concorso per giovani talenti Italian Dance Award che, giunto alla quinta edizione, da Roma si è trasferito quest'anno nel capoluogo umbro per le finali. In giuria direttori e maestri di alcune delle principali accademie e compagnie internazionali, dalla scuola John Cranko di Stoccarda, al Royal Ballet di Londra al Teatro dell'Opera di Roma.

La danza è ancora un sogno per le bambine ma a Perugia anche molti ragazzi

Dopo ore di sbarra e sala prove, con i loro bellissimi costumi 280 finalisti sono venuti a calcare il palcoscenico del Morlacchi con la speranza di una borsa di studio che possa aprire loro un futuro sulle scene. Una manifestazione sostenuta dal Comune di Perugia

Domenica si prosegue con la danza contemporanea e moderna, e un altro sogno può iniziare.



Nel servizio di Monica Tasciotti, con il montaggio di Lorenzo Papi, l'intervista all'étoile Eleonora Abbagnato e al direttore artistico Alessandro Rende.