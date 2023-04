Una maratona nel nome di Francesco

Conosciuta dal grande pubblico per la doppia vittoria al festival di Sanremo, medaglia di bronzo ai giochi paralimpici di Londra sui 1500metri, medaglia d'oro alla Maratona di Roma e molto altro. Annalisa Minetti è una donna abituata a vincere nella vita, impegnandosi con tutte le sue forze per ottenere risultati, nonostante la malattia agli occhi che l'ha colpita giovanissima. E' lei l'entusiasta testimonial con “Ti benedico vita!” del messaggio della nuova San Francesco Marathon in programma domenica 5 novembre ad Assisi, che passerà anche a Spello e Cannara in alcuni dei luoghi simbolo della vita del Santo.

Organizzata dalla Life Running Assisi e dalla società di comunicazione Kolorado, a volere il nome di San Francesco per questa manifestazione che si distinguerà dalle tante altre gare che si svolgono nel mondo, è stato proprio il vescovo della città.

Realizzata in collaborazione con Athtletica Vaticana, la competizione è inserita nel calendario nazionale Fidal.

