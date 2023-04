La stagione del Teatro Clitunno di Trevi

Si avvia alla conclusione la stagione 2023 del Teatro Clitunno, un gioiellino architettonico nel centro storico del suggestivo borgo medievale di Trevi, la prima a cura di TEC, Teatro al Centro.

Nove spettacoli in cartellone che hanno coniugato artisti rinomati come Glauco Mauri, Mariano Rigillo e Giorgio Colangeli con proposte di nuova drammaturgia fino alla commedia, passando per la danza contemporanea con ORIRI, un duo del coreografo, danzatore e performer umbro Paolo Rosini con Chiara Tosti e lo stesso Rosini.

Si chiude il 7 maggio con “Il profeta scorretto”, uno spettacolo dedicato a Giorgio Gaber, immaginato redivivo nel 2023, sarcastico sulla dittatura del politicamente corretto.

Nel servizio di Monica Tasciotti, montato da Francesco Battistelli, l'intervista a Roberto Biselli, direttore artistico del Teatro Clitunno