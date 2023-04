Tulipani solidali

Tulipani per "sentirsi bene" e aiutare gli altri. Non sarà il Keukenhof, il giardino di tulipani più grande e famoso del mondo a sud di Amsterdam, che in questi giorni regala fioriture da record, ma anche il Tulipan Assisi Wellness permette di godere della bellezza della natura avendo in più uno scopo benefico e la possibilità di portarsi a casa i fiori. A Petrignano di Assisi, è tornata l'iniziativa di due medici, marito e moglie, che insieme ad altri colleghi, volontari e amici, hanno piantato quest'inverno i bulbi adesso in fioritura. l ricavato della raccolta verrà devoluto in beneficienza. Basta munirsi di forbici e lasciare un contributo.

Nel servizio di Monica Tasciotti l'intervista a Gianluigi Rosi. Montaggio Gabriele Liberati.