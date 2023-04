Raccontare il benessere con il teatro

Una rappresentazione che attraverso musiche, voci e immagini narra un percorso di iniziative per accrescere il benessere della comunità, con attività per bambini, studenti, famiglie o over 65 e dare risposte concrete ai bisogni del territorio.

Uno spettacolo per raccontare i progetti selezionati dalla Fondazione Perugia a distanza rispettivamente di cinque e quattro anni dalla vincita dei bandi welfare 2018 e 2019 con i quali sono stati erogati oltre 2 milioni di euro.

17 Progettualità avviate prima della pandemia che il Covid non ha interrotto ma ha solo cambiato la modalità di condivisione: le videoconferenze, lo strumento più usato durante l'emergenza sanitaria per incontrarsi online, anche fra Fondazione, i numerosi enti coinvolti e gli ideatori dei progetti. Nasce così Welfare! Mosaico di storie. Tessere e incastri di comunità al Teatro Morlacchi. Il contrasto all'emarginazione e alla povertà educativa, la promozione del benessere tra le fasce più anziane della popolazione, l'inclusione sociale e lavorativa, il rafforzamento dei servizi di conciliazione dei tempi di lavoro e cura della famiglia: queste le principali azioni realizzate nell'ambito dei Bandi Welfare.

Nel servizio di Monica Tasciotti, montato da Gabriele Liberati, le interviste a Cristina Colaiacovo, Presidente Fondazione Perugia, e Francesca Caprai, attrice e assistente alla regia