L'enclave di Monte Ruperto

Non basta orientarsi con le stelle e nemmeno il navigatore più avanzato per trovare questa parte di Umbria completamente immersa in un'altra regione. E' l'antica baronia di Monte Ruperto, incastonata tra i comuni di Apecchio e Sant'Angelo in Vado, ma appartenente al comune di Città di Castello. La storia di questa appendice umbra fuori confine, risale ai tempi di Carlo Magno. Tutto ha origine da un errore nella spartizione dei territori. Monte Ruperto divenne allora zona franca dando vita a uno dei primi casi di evasione fiscale. Quando l'anomalia viene scoperta, l'amministrazione marchigiana chiede di pagare gli arretrati. Ma il barone, pur di non mettere mano al portafoglio, giura eterna fedeltà al comune umbro. Oggi, del paese che fu, restano solo questi ruderi sferzati dal vento e sommersi dal verde. Eppure il borgo è stato abitato fino al 1971. Tonino, invece, si è lasciato alle spalle Monte Ruperto nel 1945 per trasferirsi a Città di Castello. E' la prima volta che torna nel luogo in cui è nato. Città di Castello, da qui, dista 30 chilometri e per raggiungerlo bisogna attraversare il confine. Ma chi è nato su questa collina è stato registrato in Umbria. Per tornare a rivedere l'isola che non c'è, Tonino, a 87 anni, si è arrampicato in salita nel fango.

di Dario Tomassini, montaggio Sergio Gisti