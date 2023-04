Incendio di Bastiola: disposto il sequestro dell'area

Verranno apposti questa mattina i sigilli al perimetro del capannone, contenete articoli per la casa, divorato dalle fiamme nella notte tra mercoledì e giovedì a Bastia umbra. La procura di Perugia ha disposto il sequestro dell'area per eseguire tutti gli accertamenti necessari a stabilire le cause del rogo. Per ora nessuna ipotesi è stata esclusa, nemmeno che ad appiccare le fiamme sia stata la mano dell'uomo. Impossibile visionare le telecamere, andate in fumo insieme a tutto il resto. Le immagini, però, potrebbero essere state trasmesse in automatico alla sede centrale della ditta che si trova a Roma. Mentre la polizia indaga, proseguono le complesse operazioni di bonifica condotte dai vigili del fuoco. Nel rogo è bruciata tutta la merce in vendita e quella stoccata in magazzino: carta, plastica, detersivi e piccoli elettrodomestici. Rilasciando, con buona probabilità, elementi inquinanti nell'aria. per questo il comune di Bastia umbra e quello di Assisi hanno emesso un'ordinanza che vieta il consumo di ortaggi e le attività all'aperto nel raggio di 3 chilometri dall'incendio.

Il servizio di Dario Tomassini, montaggio di Gabriele Liberati.