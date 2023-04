A Sellano via alla costruzione del ponte tibetano

Tra un mese ci saranno i cavi d'acciaio a collegare Sellano alla frazione di Montesanto che, arroccata da secoli sul colle, sarà un po' meno isolata. I lavori per la costruzione del ponte tibetano sono iniziati e, salvo complicazioni, dovrebbero essere ultimati a settembre. Da una prospettiva verticale si potrà ammirare, non senza qualche brivido, la valle del Vigi e i suoi laghi. L'opera, a campata unica e a doppio senso di percorrenza, ha un costo di 1 milione e 400mila euro, finanziati con il fondo complementare al Pnrr dedicato alle aree colpite dal sisma centro Italia. La scommessa, una volta inaugurata l'attrazione, è fare di Sellano una cerniera tra Valle del Menotre e Valnerina. Se il terremoto ha reso inagibili molte strutture ricettive in Valnerina, qui a Sellano il progetto del ponte inizia già ad attrarre investitori.

Servizio di Dario Tomassini, con l'intervista al sindaco di Sellano Attilio Gubbiotti.