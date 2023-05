"Subito in appello, ma l'amarezza resta". Parla il sindaco di Norcia

L'intervista raccolta da Dario Tomassini al sindaco di Norcia Nicola Alemanno, sospeso dopo la condanna in primo grado per abuso di ufficio. Il tribunale di Spoleto ha inflitto nei giorni scorsi la pena di un anno e dieci mesi in relazione alla costruzione di una casetta, sede provvisoria della pro-loco, nella fase dell'emergenza post-terremoto. L'attuale amministrazione potrà comunque andare avanti, a guidarla resterà il vice sindaco Giuliano Boccanera.