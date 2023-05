Al via il processo per l'esplosione due anni fa alla Green Genetics di Gubbio

Chiedono giustizia i familiari delle persone offese, ma lo fa anche l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, ammessa come parte civile nel processo che si è aperto davanti alla Corte di Assise di Perugia (presidente Carla Giangamboni, giudice a latere Elena Mastrangeli) relativo all'esplosione della "Greengenetics" di Gubbio: nel maggio 2021 costò la vita a due dipendenti: Elisabetta D'Innocenti e Samuel Cuffaro.

Quella dell'Anmil è la sola richiesta presentata ai giudici nei termini: né i sindacati, né il Comune di Gubbio si sono dimostrati interessati a partecipare al giudizio. Un altro motivo di amarezza per chi vive nel dolore.

L'udienza odierna è riservata alle questioni preliminari. Presenti in aula due dei cinque imputati: i datori di lavoro e il proprietario dello stabile considerato socio "occulto" dell'azienda che trattava canapa light. Per l'accusa, in nome del profitto, avrebbero consapevolmente accettato il rischio di provocare la tragedia, maneggiando liquido infiammabile fuori da ogni regola. È la ragione per la quale viene contestato, tra l'altro, il grave addebito di duplice omicidio volontario. A sostenere l'accusa in aula è la pm Gemma Miliani. Respinta, l'eccezione, su un presunto difetto di notifica, prima di entrare nel vivo sarà stilato un calendario di udienze.



