Corsi di Alta Cultura all'Università per Stranieri

L'Università per Stranieri di Perugia torna alle sue origini per rilanciare verso il futuro. Reiventare l'Italia è il tema del corso di Alta Cultura che si svolgerà a partire dal 5 giugno, affrontando il periodo storico tra il 1943 e il 1945 e le origini della Repubblica e della Costituzione. Storia, letteratura, cinema, architettura si avvicenderanno negli incontri aperti a studenti e studiosi, ma anche agli appassionati. Per un maggiore coinvolgimento quest'anno è stato facilitato l'accesso ai Corsi di Alta Cultura abbassandone i costi, e presto le lezioni si trasformeranno in una collana editoriale.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci le interviste a Valerio De Dominicis, rettore della Università per Stranieri e Salvatore Cingari, professore di Storia delle Dottrine Politiche