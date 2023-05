72mila gli esami medici arretrati in tutta la regione: si tratta soprattutto di analisi salvavita

Tac, risonanze, ecografie, lastre. Rappresentano la gran parte degli oltre 72mila esami sanitari arretrati in tutta la regione, il 41 per cento. Alcuni sono screening fondamentali in un'ottica di prevenzione antitumorale. Ai primi posti della liste d'attesa figurano prestazioni di gastroenterologia e oculistica, seguono cardiologia e neurologia. La coda è più lunga a Sud, nei territori della Usl Umbria 2, dove si contano 42813 esami in sospeso, 29433 quelli nella Usl Umbria 1. Le aziende ospedaliere di Perugia e Terni e le due Usl hanno valutato di potersi far carico di circa il 30 per cento delle attività, alla luce del nuovo piano regionale che punta ad azzerare le liste d'attesa entro il prossimo 31 luglio. Il 70 per cento sarà invece appaltato alle strutture private in convenzione. Partiranno a breve le manifestazioni di interesse per l'affidamento dei servizi. Fissata per inizio giugno una prima verifica del funzionamento del piano, che servirà anche a esaminare la riduzione delle tempistiche per i nuovi esami prenotati. L'obiettivo della delibera regionale è infatti tornare a dare risposta ai cittadini entro un massimo di 30 giorni nel rispetto del criterio di prossimità geografica, evitando così il pellegrinaggio degli utenti in zone lontane da quella di residenza. Ostacolo che per alcune fasce della popolazione, soprattutto anziani soli, rischia di impedire un effettivo accesso alle cure. Il servizio è di Giulia Bianconi, montato da Francesco Fiocchi